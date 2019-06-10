أمريكا ترحل عراقياً متهم بأحداث 11 أيلول الى بغداد

2019/06/10 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنية- كلكامش برس؛ قامت السلطات الأميركية، الأحد، بترحيل ياسين عارف، من مدينة ألباني في ولاية نيويورك إلى العراق، بتهم تتعلق بالإرهاب إثر هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001.وعاد عارف، وهو كردي الأصل، إلى العراق بعد قضائه 13 عاما ونصف العام في سجن فيدرالي، إضافة إلى ثمانية أشهر في مركز اعتقال بنسلفانيا الخاص بالمهاجرين.وقال ابنه، […]

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