2019/06/10 | 23:28

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وزير الخارجية الالماني لحسن روحاني : وجهات نظر المانيا مختلفة جدا عن سياسات امريكا تجاه ايران ..





وزير الخارجية الالماني

لحسن روحاني : وجهات نظر المانيا

مختلفة جدا عن سياسات امريكا تجاه ايران ..



التزام #ايران بتعهداتها

النووية رغم خروج #امريكا من الاتفاق النووي منذ عام كامل يدل على

القيادة الايرانية الذكية على الصعيد الدولي

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