المجلس العسكري السوداني: منتسبون للقوات النظامية ضالعون في أحداث فض الاعتصام

2019/06/10 | 23:28

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بغداد اليوم - متابعة

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أن لجنة التحقيق المشتركة توصلت إلى أن عددا من منتسبي القوات النظامية ضالعون في أحداث فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم.

ونشر المجلس بيانا صحفي جاء فيه، أنه "في إطار العهد الذي قطعه المجلس العسكري الانتقالي على نفسه أمام الشعب السوداني بتمليكه كافة الحقائق المتعلقة بالأحداث الأمنية التي صاحبت العملية الأمنية لمداهمة وكر الجريمة بما عرف بمنطقة كولمبيا وتأثيراتها على منطقة الاعتصام حول القيادة العامة والتي لم تكن للمجلس العسكري الانتقالي رغبة في فضها".وأضاف: "بناء على ذلك شكلت لجنة تحقيق مشتركة، والتي توصلت إلى وجود بينات مبدئية في مواجهة عدد من منتسبي القوات النظامية وبموجب ذلك جرى وضعهم في التحفظ العسكري تهيئة لتقديمهم للجهات العدلية بصورة عاجلة".

وأشار المجلس إلى أن "اللجنة ستواصل التحقيق لإيصال كافة الحقائق للرأي العام وخلال ثلاثة أيام"، معربا عن تأكيده على "محاسبة كل من ثبتت إدانته وفقا للوائح والقوانين".

بغداد اليوم _ متابعة

صوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، على تمديد قرار حظر نقل الأسلحة وتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا.

وذكر موقع "الوسط" الليبي، أن "مجلس الأمن الدولي صوت على تمديد قرار حظر نقل الأسلحة وتفتيش السفن في أع

بغداد اليوم- متابعة

أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، اليوم الأحد، إخطارا رقابيا إضافيا بحق فرع بنك أبو ظبي الأول، يقضي بفرض المزيد من القيود على أعماله، تمنعه من مزاولة أية أعمال جديدة، أو تقديم خدمات إضافية لعملاء الفرع القائمين حالياً.

وبحسب

بغداد اليوم - متابعة

نفت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، شمول اللبناني نزار زاكا المدان بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة الأميركية بعفو أصدره المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي بمناسبة عيد الفطر.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء،

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