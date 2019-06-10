الانتربول العراقي يعلن عن صدور مئات النشرات الحمراء الدولية بحق مطلوبين

2019/06/10 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اعلن مدير الانتربول العراقي، اللواء صادق فرج عبد الرحمن، عن صدور 653 نشرة حمراء دولية بحق عراقيين مطلوبين لبغداد، بينهم امين بغداد ومحافظ كركوك السابق.وقال عبدالرحمن في تصريح صحفي، إن “الإنتربول السوري هو من أشعرنا بإلقاء القبض على أمين العاصمة السابق نعيم عبعوب، وأن هناك ملف استرداد يجهز بحقه مع الجهات العراقية المختصة”....

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