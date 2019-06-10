الحشد يستنفر جهوده لاطفاء حرائق البعاج

2019/06/10 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ قامت قوات اللواء 33 في الحشد الشعبي، مساء الاثنين، بإطفاء الحرائق التي نشبت في المحاصيل الزراعية في قضاء البعاج غرب محافظة نينوى.وذكر بيان للحشد، إن قوات اللواء ٣٣ في الحشد الشعبي استنفرت كافة مقاتليها وآلياتها من اجل اخماد الحرائق وإجلاء العوائل حفاظاً على ارواحهم من السنة النار.

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