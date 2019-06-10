يوسف القرشي - الجسد الأنثوي في المادة الإعلامية: «مقاربة سوسيولوجية»

2019/06/10 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #يوسف_القرشي من المألوف أن المحدد الأول للمرأة حسب التمثلات الاجتماعية السائدة هو جسدها كعالم مشبع بالدلالات والرموز، إنه على حد تعبير مصطفى حجازي «مرغوب فيه» من حيث هو وعاء للمتعة ومجال لتحقيقها، فكلما كانت المرأة أكثر جاذبية بجسدها كلما ارتفع الطلب عليها، لأن الجمال اللحمي رأسمال الجسد في المخيال الشعبي، ولا قيمة لجمال جسد المرأة وزينته إلا أمام الرجل وحضرته «هاك لغرايب لمرا مكحلا والراجل غايب»1 لأن الرجل هو......

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