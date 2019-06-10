2019/06/10 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفجار عبوة ناسفة بملعب لكرة القدم في بغداد الجديدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/10 | 23:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار عبوة ناسفة بملعب لكرة القدم في بغداد الجديدة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار عبوة ناسفة بملعب لكرة القدم في بغداد الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).