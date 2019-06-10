صفقة القرن مشروع حرب وليس مشروع سلام

2019/06/10 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ا.د.ابراهيم أبراش

يمكن أن توصف صفقة القرن بأي مسمى إلا أن تكون مشروع سلام وتسوية سياسية .لو كانت صفقة القرن وورشة المنامة تؤسسان للسلام

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