2019/06/10 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى اليمين القانونية رئيسا لإقليم كردستان امس السليمانية – عباس كاريزي: تنتظر رئيس اقليم كردستان الجديد نيجيرفان بارزاني الذي ادى اليمين القانونية امس الاثنين رئيسا لإقليم كردستان مهام عسيرة وملفات تنطوي على مشكلات معقدة وشائكة ينبغي ان يجد لها الحلول المناسبة سواء على صعيد الإقليم، ام اعادة ترتيب العلاقة مع الحكومة الاتحادية، ومن أهمها على ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملفات معقدة امام نيجيرفان بارزاني اهمها النفط والمناطق المتنازع عليها وابن عمه مسرور) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملفات معقدة امام نيجيرفان بارزاني اهمها النفط والمناطق المتنازع عليها وابن عمه مسرور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).