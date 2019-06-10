مباحثات خفية لإحياء خط أنابيب النفط بين كركوك وطرابلس اللبنانية

2019/06/10 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد ـ وكالات: شارك مسؤولون من لبنان وسوريا والعراق في محادثات لإعادة تشغيل خط الأنابيب المتوقّف، الذي كان يربط بين حقول النفط بالقرب من كركوك في العراق ومدينة طرابلس الساحلية في لبنان.وقال تقرير بموقع “أويل برايس” الأميركي إن إعادة تشغيل خط الأنابيب كركوك-طرابلس ستؤدي إلى عواقب سياسية واقتصادية وإستراتيجية طويلة المدى بالنسبة للدول ...

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