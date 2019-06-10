الإصلاح والاعمار: الكتل السياسية منزعجة من الأداء الحكومي و67 نائبا وقعوا طلبات استجواب بعض الوزراء

2019/06/10 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعض المسؤولين الحاليين متهم باهدار المال العام بغداد – وعد الشمري: كشفت كتلة الإصلاح والأعمار، أمس الأثنين، أن عدد الموقعين على طلبات استجواب بعض الوزارات وصل إلى 67 نائباً، مبينة أن مجلس النواب سيبدأ بمرحلة جديدة في مهامه دوره الرقابي، فيما تحدثت عن انزعاج كبير لدى العديد من الكتل إزاء الأداء الحكومي.وقال النائب عن ...

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