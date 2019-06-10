الفياض وظريف يبحثان سير العلاقات الثنائية

2019/06/10 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الصباح

بحث مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس الاثنين، سير العلاقات الثنائية بين البلدين والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكر بيان لمكتبه، تلقته "الصباح"، ان "الفياض التقى في طهران، ظريف، وجرى خلال اللقاء استعراض سير العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بين البلدين، فضلاً عن مناقشة الأوضاع واستعراض الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بما يؤدي إلى تجاوز ازماتها".

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