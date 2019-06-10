حداد يؤكد دعمه الكامل للمنظمات الإغاثية

2019/06/10 | 23:52

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بغداد/ الصباح

أبدى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير حداد دعمه الكامل للمنظمات الاغاثية ومتابعة الجهود المبذولة لتقديم الأعمال الخيرية واستمرارها خدمة للمواطنين بشكل عام.

وذكر بيان لمكتبه، تلقته "الصباح"، ان "حداد، استقبل رئيس منظمة (يد الرحمة) للاغاثة والتنمية عبد الرزاق رحيم الشمري".

وشدد حداد، بحسب البيان، على "دعمه الكامل للمنظمات ومتابعته للجهود المبذولة وحرصه الدائم للأعمال الخيرية واستمرارها خدمة للمواطنين بشكل عام".

في غضون ذلك، اكد النائب الثاني لرئيس البرلمان، تعزيز الأخوة والحفاظ على المشتركات للنسيج الاجتماعي وضرورة تعاون جميع الأطراف والعمل من أجل ضمان مستقبل أفضل لأبنائنا.

واوضح بيان اخر، ان "حداد استقبل بمكتبه في أربيل، وفداً من شخصيات ووجهاء وشباب محافظة الأنبار ومن أهالي قضاء الفلوجة برفقة النائب يحيى المحمداوي، وجرى خلال اللقاء الذي حضرته النائب ڤيان صبري، استعراض الأوضاع العامة في عموم البلاد في الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وأشار حداد، بحسب البيان، الى "أهمية تكاتف الجهود لجميع مكونات الشعب العراقي لتعزيز الأمن والاستقرار وتهيئة الأجواء للمرحلة القادمة، لاسيما اننا مقبلون على مرحلة من البناء والتنمية والإعمار"، مؤكداً "ضرورة تعزيز الأخوة والحفاظ على المشتركات للنسيج الاجتماعي وضرورة تعاون جميع الأطراف والعمل من أجل ضمان مستقبل أفضل لأبنائنا".

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