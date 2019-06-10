2019/06/10 | 23:59

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انفجار عبوة ناسفه في منطقة بغداد الجديدة !

الاثنين

10

حزيران

2019 :

11:45 pm

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عن انفجار عبوة ناسفه على ملعب كرة قدم في منطقة بغداد الجديدة الان

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