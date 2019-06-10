مدير الأمن العام اللبناني: الإفراج عن اللبناني المحتجز في إيران الثلاثاء

2019/06/10 | 23:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- :red_circle: رويترز : مدير الأمن العام اللبناني عباس إبراهيم يقول إن اللبناني المحتجز في إيران نزار زكا سيفرج عنه يوم الثلاثاء ويعود معه إلى لبنان

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