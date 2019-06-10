مصر تطارد رأس ’’توت عنخ آمون’’ لإنقاذه من البيع وترسل طلباً لبريطانيا

2019/06/10 | 23:59

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بغداد اليوم- متابعة

طالبت وزارة الآثار المصرية، الاثنين (10 حزيران 2019) الخارجية البريطانية، بوقف مزاد لبيع رأس تمثال منسوب للملك الفرعوني الشهير "توت عنخ آمون"، إثر تقارير إعلامية أعلنت عن بيع رأس التمثال في صالة للمزادات بلندن، يوم 4 تموز المقبل.

وجاء في بيان للوزارة المصرية: "تعقيبا على ما تداولته وسائل الإعلام عن بيع رأس تمثال منسوب للملك توت عنخ آمون بصالة مزادات كريستيز بلندن يوم 4 يوليو 2019، فقد تحركت كل من وزارتي الآثار والخارجية عبر السفارة المصرية في لندن فور رصد الإعلان عن بيع القطعة الأثرية المشار إليها، حيث قامت وزارة الآثار بمخاطبة صالة المزادات ومنظمة اليونيسكو لوقف إجراءات بيع القطعة الأثرية، وطلب الحصول على المستندات الخاصة بملكية القطعة الأثرية، فضلاً عن المطالبة بأحقية مصر في القطعة في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة".

وأوضح البيان، أن "السفارة المصرية في لندن خاطبت وزارة الخارجية البريطانية وصالة المزادات لوقف عملية البيع والتحفظ علي رأس التمثال وطلب إعادته إلى مصر، فضلاً عن مطالبة الجانب البريطاني بوقف بيع باقي القطع المصرية المزمع بيعها بصالة كريستيز يومي 3 و4 تموز/يوليو 2019، والتأكيد على أهمية الحصول على كافة مستندات الملكية الخاصة بها".

كانت وزارة الآثار المصرية قد نفت في وقت سابق أن تكون رأس التمثال الحجرية المنسوبة للملك توت عنخ آمون من مفقودات متاحف أو مخازن وزارة الآثار، مؤكدة أنها تتابع جميع صالات العرض بالمزادات العالمية، وفي حال ثبوت خروج أي قطعة أثرية بشكل غير شرعي سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع الانتربول الدولي.

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