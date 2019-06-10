صحة الكرخ / تصدر ارشادات للمواطنين للوقاية من ارتفاع درجات الحرارة

2019/06/11 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت دائرة صحة بغداد الكرخ مجموعة من الارشادات للمواطنين للوقاية من الاثار الضارة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في البلاد و تضمنت الارشادات الابتعاد عن التعرض المباشر للشمس في الأيام ذات درجات الحرارة العالية و يفضل البقاء في المنزل و عدم الخروج الى الشارع اما بخصوص الموظفين و اصحاب المهن و المحلات تجنب التعرض المباشر للشمس ما بين الساعة (10) صباح و لغاية الساعة الثالثة مساءا اما بالنسبة للاطفال يجب ان يكون بقائهم في الاماكن الباردة و بعيدا عن الحرارة مهما كانت الاسباب و و عدم خروجهم خلال اوقات الذروة و الاكثار من شرب المياه و الحرص على عدم تشغيل السخانات و عدم وضع اسطوانات الغاز في الشمس

و تضمنت التعليمات ايضا ارتداء الملابس القطنية الخفيفة و الفضفاضة و الابتعاد عن الملابس المصنوعة من الالياف الصناعية و البوليستر كما و يجب ارتداء الالوان الفاتحة و الابيض لانها تعكس اشعة الشمس و حرارتها و يجب ارتداء غطاء الرأس لغير المحجبات لتجنب الإصابة بضربة الشمس أما بالنسبة للمحجبات و من الأفضل ارتداء القبعات أو حمل المظلة و يعتبر أكثر سلامًا

اما بخصوص اصحاب السيارات و اصحاب التكسي يجب اخلاء السيارات من القداحات و المواد الغازية و العطور و المشروبات الغازية و بطاريات الاجهزة بشكل عام و يجب فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط (تنسيم) و عدم ملىء خزان الوقود بالكامل و ضرورة ملىء خزان السيارة خلال الفترة المسائية و عدم تعبئة اطارات السيارات اكثر من اللازم و بالاخص اثناء السفر .

اعلام صحة الكرخ

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