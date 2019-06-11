2019/06/11 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZybvvCqDuV0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عبد الرحمن اللويزي : عوام الناس انسحبت من تظاهرات الموصل ومن بقي كان مؤدلج) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عبد الرحمن اللويزي : عوام الناس انسحبت من تظاهرات الموصل ومن بقي كان مؤدلج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).