2019/06/11 | 00:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القرار لكم | أحمد عبدالجبار: على الحكومة أن تفرض هيبتها على #كركوك) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: DRtzWbIQJ28
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القرار لكم | أحمد عبدالجبار: على الحكومة أن تفرض هيبتها على #كركوك) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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