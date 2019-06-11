بعد 5 أعوام على سقوطها.. مازال الغموض يلف قضية الموصل

2019/06/11 | 00:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مضت خمسة اعوام على سقوط الموصل بيد عصابات داعش الارهابية في 10 حزيران 2014 ففي العاشر من حزيران في عام 2014 تم احتلال مدينة

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