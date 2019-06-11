الاسرة العراقية الى اين؟

2019/06/11 | 00:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاء السلامي

العديد من حالات الطلاق تشهدها المحاكم العراقية خلال السنوات الاخيرة فضلا عن المشاكل الاسرية التي لربما تنتهي بكوارث عديدة منها القتل والضرب المبرح المؤدي

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