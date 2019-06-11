الزوراء يواجه الجوية والكهرباء يتطلع لتأهل تاريخي أمام الطلبة

2019/06/11 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / حيدر كاظم

يحتضن ملعب الشعب الدولي اليوم القمة الجماهيرية المنتظرة بين الغريمين التقليديين الزوراء والقوة الجوية في الساعة السابعة مساء بتوقيت العاصمة بغداد ضمن نصف نهائي مسابقة كأس العراق لكرة القدم.

وستكون مهمة فريق النوارس الطامح للدفاع عن لقبه صعبة جدا لانه سيواجه الجوية منافسه الابرز محليا، وتعد مباراة اليوم في غاية الاهمية للاعبي الابيض الذين يسعون لاجتياز عقبة الصقور بغية الابقاء على امالهم بحصد بطولة في الموسم الحالي تسعد جماهيرهم لاسيما بعد خروجهم من الدور الاول لمسابقة دوري ابطال اسيا وتلاشي حظوظهم بنيل درع الدوري.

وفي المقابل يعاني الجوية من غياب بعض الركائز الاساسية عن صفوفه وابرزهم المحترف السوري زاهر ميداني وعلي حصني بسبب الاصابة وامجد راضي بداعي الايقاف من قبل الاتحاد القاري، الا ان قائمة المدرب ايوب اوديشو تضم اسماء شابة اثبتت فاعليتها في الفترة الاخيرة امثال محمد قاسم وكرار نبيل ومحمد علي عبود، وبامكان الملاك الفني لكرة الصقور الاعتماد عليها امام النوارس املا بخطف بطاقة العبور الى نهائي الكأس.

ووصل الزوراء الى الدور الحالي بعد ان اجتاز اندية الكوفة واربيل وامانة بغداد، فيما ازاح الجوية في طريقه الى نصف نهائي المسابقة فرق بلد والنجف والنفط.



وفي لقاء ثان من المربع الذهبي يتطلع الكهرباء لتأهل تاريخي عندما يلاقي الطلبة، وذكر مدربه عباس عطية ان فريقه حقق انجازا غير مسبوق لكرة النادي بعد الوصول الى نصف النهائي، مبينا ان الانيق يركز على منافسة الكأس اثر مستوياته غير الجيدة في الدوري المحلي، الا ان ذلك لن يمنع لاعبيه من تحقيق نتيجة ايجابية تضعه في المباراة النهائية.

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