لقاء الكلاسيكو في عيون كروية

2019/06/11 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ حيدر كاظم ـ الحلة / محمد عجيل

يشهد ملعب الشعب الدولي بالعاصمة بغداد مساء اليوم لقاء كرويا مثيرا يجمع بين قطبي الكرة العراقية الزوراء والقوة الجوية في نصف نهائي بطولة كاس العراق وتاتي اهمية المباراة لما يتمتع به الفريقان من جماهيرية واسعة اضافة الى مكانة البطولة في كونها تحمل أغلى واحلى الاسماء في الذاكرة العراقية وفي قراءة متأنية للقاءات الناديين منذ عام 2003 الى يومنا هذا نجد انهما التقيا في 28 مباراة على مستوى الدوري العراقي وكاس السوبر وكاس العراق اضافة الى بطولة كاس الاتحاد الاسيوي حيث فاز القوة الجوية في 12 لقاء فيما تمكن الزوراء من تحقيق الفوز في ست مباريات وتعادل في عشر مباريات وفي هذه المناسبة استطلعت «الصباح الرياضي» رأي عدد من المعنيين بالشأن الكروي.

وقال اللاعب الدولي السابق والامين المالي لنادي الجوية حاليا هيثم كاظم طاهر: ان حظوظ الصقور جيدة في مباراة اليوم وجميع اللاعبين في اتم الجاهزية لتحقيق الفوز والوصول الى ختام بطولة الكأس، مشيرا الى ان الزوراء من ابرز الفرق المحلية وستكون المواجهة امامه في غاية الصعوبة ، منوها بان الفائز من اللقاء الجماهيري سيحدد بنسبة كبيرة المتوج باللقب.

واوضح ان المنافسة على درع الدوري ما تزال قائمة والشرطة لم يحسم المركز الاول لاسيما ان الفارق معه بسيط وبالامكان اللحاق به وخطف الصدارة منه، مضيفا ان فريق الصقور عقد العزم على مواصلة سلسلة النتائج الايجابية املا بحصد اللقب للمرة السابعة في تاريخ النادي.

وبين طاهر ان ادارة الجوية وافقت على المشاركة في بطولة كأس العرب للاندية الابطال خلال النسخة المقبلة الى جانب الشرطة، مؤكدا ان القرعة ستسحب في الثالث والعشرين من الشهر المقبل، على ان تنطلق فعاليات الدور الـ32 في العشرين من شهر اب المقبل وبنظام الذهاب والاياب.

وذكر عضو ادارة الجوية جاسم كاطع ان لقاء الكلاسيكو دائما ما يتميز بالاثارة والندية والحضور الجماهيري، ومباراة اليوم مهمة للفريقين الطامحين لاسعاد انصارهما، مشددا على ان الجوية يمتلك مفاتيح الفوز من خلال تواجد اسماء لها ثقلها في الساحة المحلية.

وتابع كاطع ان الجولات المقبلة للدوري الممتاز ستشهد متغيرات عديدة، مراهنا على قدرات الصقور في تقليص الفارق مع القيثارة والتتويج بالدرع ، لافتا الى ان الادارة وتابع وتابع كاطع ان الادارة ستعمل على تهيئة الفريق بافضل صورة ممكنة قبل الدخول في غمار البطولة العربية، من خلال استقطاب عدد من اللاعبين المحترفين والمحليين لتعزيز الصفوف حسب رغبة الجهاز الفني.



وقال نجم المنتخب الوطني السابق حبيب جعفر ان لقاءات الفريقين غالبا ما تستقطب اعدادا غفيرة من الجماهير وذلك لمكانتهما المهمة على الساحة الكروية العراقية كما انهما يمتلكان نخبة متميزة من اللاعبين يشكل اغلبهم عماد المنتخب الوطني وبالتالي فان الجماهير الزاحفة نحو ملعب الشعب الدولي تنتظر ان تشاهد مستويات فنية متميزة ترتقي للجهد المبذول في طريق الاعداد سواء للدوري وبطولة الكاس واضاف ان ما نتمناه ان تحظى المباراة بانضباطية عالية من قبل الجماهير كونها تحمل الوجه المشرق في تطلعاتنا باستضافة اللقاءات الدولية لاسيما ان المباراة ستبث مباشرة في قنوات إعلامية مهمة .



واشار اللاعب علي حسين رحيمة الى ان من المهم ان يشعر الجمهور بقيمة ومستوى المباراة من خلال اداء اللاعبين الفني والانضباطي واعتقد ان مستوى نادي الزوراء في الفترة الاخيرة تغير بعض الشيء لاسيما بعد مسيرته في دوري ابطال اسيا وتغيير ملاكه التدريبي يصب في جانب تحسين الاداء الفردي والجماعي وربما يكون الضغط الجماهيري سلاحا سلبيا على كلا الفريقين في حال الفشل بالتعامل مع اجواء اللقاء بما ينسجم وأهميته.

وتوقع مدرب المنتخب الوطني للصالات سالم عودة ان تحسم المباراة بركلات الجزاء بسبب تقارب مستوى الفريقين الفني وقال ان ما ننتظره هو اداء رجولي يضع جماهيرية الفريقين العريضة امام حقيقة ان الاندية العراقية قادرة ان توظف امكانياتها من اجل اعطاء صورة راقية لكرتنا معربا في ذات الوقت عن امله في ان تشذب الأخطاء التحكيمية لغرض الابتعاد عن كل ما يعكر اجواء اللقاء، وتوقع المدرب علي وهاب ان تنتهي المباراة لصالح فريق الجوية ذلك لانه ظهر في المباريات الاخيرة وهو يلعب كرة جماعية مصحوبة بجهود فردية من قبل خطه الهجومي الذي يقوده المهاجم حمادي احمد الذي تمكن من وضع هاترك في مرمى المتصدر فريق الشرطة .

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