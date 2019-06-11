12 طفلا فرنسيا وهولنديين يتامى من أبناء داعش تم ترحيلهم من سوريا

2019/06/11 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر دبلوماسي فرنسي، إن 12 طفلا فرنسيا وطفلين آخرين هولنديين من اليتامى من أبناء مقاتلي تنظيم داعش تم ترحيلهم من سوريا إلى فرنسا اليوم الاثنين 10 يونيو/حزيران، مؤكدا بذلك بيانا للإدارة التي يقودها أكراد في شمال شرق سوريا.وأضاف المصدر، أن طائرة تقل الأطفال هبطت في مطار عسكري بالقرب من باريس حيث سيتولى...

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