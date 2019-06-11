قناة الحرة الامريكية :تبديل مراكز جنرالات عراقيين: من المستفيد؟

2019/06/11 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مايكل نايتس وألكسندر ميلو/ في 29 أيار/مايو، أعلنت الحكومة العراقية أن القائد العسكري الرئيسي في الموصل اللواء نجم عبدالله الجبوري سيتقاعد في حزيران/يونيو.وسيحل محله اللواء الركن نومان عبد الزوبعي قائدا لـ “قيادة عمليات نينوى” الذي سينتقل إلى منصبه الجديد بعد أن قاد لفترة وجيزة “قيادة عمليات صلاح الدين”، التي ستنتقل قيادتها إلى اللواء الركن عبد...

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