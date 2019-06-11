واشنطن تقرر إرسال نائب وزير الخارجية إلى الخرطوم لحث الأطراف على استئناف الحور

2019/06/11 | 00:30

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أن لجنة التحقيق المشتركة توصلت إلى أن عددا من منتسبي القوات النظامية ضالعون في أحداث فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم.

ونشر المجلس بيانا صحفي جاء فيه، أنه "في إطار ا

بغداد اليوم _ متابعة

صوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، على تمديد قرار حظر نقل الأسلحة وتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا.

وذكر موقع "الوسط" الليبي، أن "مجلس الأمن الدولي صوت على تمديد قرار حظر نقل الأسلحة وتفتيش السفن في أع

بغداد اليوم- متابعة

أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، اليوم الأحد، إخطارا رقابيا إضافيا بحق فرع بنك أبو ظبي الأول، يقضي بفرض المزيد من القيود على أعماله، تمنعه من مزاولة أية أعمال جديدة، أو تقديم خدمات إضافية لعملاء الفرع القائمين حالياً.

وبحسب

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