بعد تولي مهامه.. تولر يؤكد التزام بلاده بـ«اتفاقية» الإطار الاستراتيجي

2019/06/11 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق بُعيد تقديم أوراق اعتماده إلى الحكومة العراقية، أكدَ #السفير_الأمريكي الجديد في #بغداد #ماثيو_تولر، التزام بلاده باتفاقية الإطار_الاستراتيجي مع #العراق.وأصدرت #سفارة_الولايات_المتحدة في بغداد، يوم الإثنين، بياناً حول […]

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