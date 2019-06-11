2019/06/11 | 00:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المعلق يوسف سيف داخل استوديو قناة الفرات) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: SOTeOpXuqM8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المعلق يوسف سيف داخل استوديو قناة الفرات) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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