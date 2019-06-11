ميسان تسجل أول تظاهرات غاضبة لإنقطاع الكهرباء

2019/06/11 | 00:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ شهدت محافظة ميسان، مساء الأثنين، تظاهرات شعبية غاضبة جراء إنقطاع التيار الكهربائي لساعات عديدة مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة.وخرج مواطنون غاضبون في حي الصادق في ميسان وأضرموا النار في إطارات السيارات مطالبين الحكومة المحلية بالاسراع في زيادة ساعات التجهيز بالكهرباء.ويشهد العراق في كل عام خلال أشهر الصيف اللاهبة تظاهرات شعبية […]

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