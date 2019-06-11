2019/06/11 | 00:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ القت القوات الامنية، القبض على 14 مجرما في نينوى.وذكر الناطق باسم الداخلية : مديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة نينوى وبناءً على أوامر قبض صادرة عن القضاء تلقي القبض على ( ١٤ ) مجرما، عشرة منهم مطلوبين بجرائم سرقة مختلفة وأربعة منهم مطلوبين بجريمة خطف وفق المادة ٤٢١ ق ع، كما تم […]

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