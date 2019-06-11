2019/06/11 | 00:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفيق السامرائي

الموضوع طويل ومتشعب ويحتاج لعشرات الصفحات، لذلك، سنتناول فقرات مختصرة حالياً:

1.



تحالف الخليج الثلاثي يتفوق في مجال الطيران المقاتل (القوات الجوية)، إلا أن التفوق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عناصر التفوق والردع على ضفتي (الخليج)) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عناصر التفوق والردع على ضفتي (الخليج)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).