العراق وروسيا.. مواجهة نفطية في كردستان

2019/06/11 | 00:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكل الإعلان الرسمي لرئيس شركة النفط الروسية العملاقة «روس نفط» إيغور ستتشين في المؤتمر السنوي لمُساهمي شركته، مفاجأة كبيرة للحكومة المركزية، فالشركة الروسية أعلنت عن

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