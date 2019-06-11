2019/06/11 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

غُربة

علي الزاغيني

بعد أن تسللت

الغُربة الى روحينا

لم نعد نحلم بلقــاء

هكذا

قسونا على أنفسنا

فأصبحنا كالغرباء

الإعتراف بالحُب خطيئة

في زمن الخرافات

يتوهُ الصمت في الحُب

فكيف مضت تلك السنوات

بجفاء ..



!

هكذا

هي الحياة

اللقاء والفراق بلا مواعيد

لم يعُد الصمتُ لغتي

لا تتسرعي بالفُراق

هكذا

مهما حاولنا الهجران

تقودُني الأقدارُ إليك

هكذا

كان اللقاء

فامتزجت الدموع بالقبلات

شئنا أم شاءت الأقدار

لا زلنا على العهد

أوفياء

وكما أحببتك على غير موعد

هكذا

كان اللقاء

فاختفت الأحزان مع الهمسات

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