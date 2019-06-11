كيف يكون قاتل عائشة زوجة رسول الله ص خال للمؤمنين،

2019/06/11 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعيم الهاشمي الخفاجي

من يقرأ كتب التاريخ قراءة لكشف المستور ويتخلى عن الاصنام التاريخية التي نسجها له شياطين الجن والانس يكتشف كل ماهو مستور،قضية عائشة زوجة رسول الله ص اتخذها الكثير كعنوان للنيل من الشيعة رغم ان الشيعة لم ينسبوا لها الفواحش، والذي نسب الفاحشة لها هو حسان بن ثابت وابن ابي سلول طعنا في شرف النبي محمد ص لاسقاط هيبة الرسول محمد ص بالمجتمع لكن كان الله لهم بالمرصاد، عائشة ارتكبت اخطاء منها التحريض لقتل عثمان بن عفان وهي القائلة اقتلوا نعثلا فقد كفر، وهي التي قادت الجيوش للخروج على امام زمانها الامام علي بن ابي طالب ع رغم تحذير الرسول محمد ص لها بقضية حديث كلاب الحوئب، الكثير من السنة يكفرون الشيعة في اسم عائشة وبدون اي وجه حق، بينما يعتبرون قاتل عائشة بنت ابي بكر خال للمؤمنين ههههههه

هناك حقيقة كل باحث سني يقول الحقيقة يتهموه رافضي، في الامس القريب الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح رفض قرارات قمم مكة الثلاث المكرسة ضد ايران لاسباب مذهبية شاهدنا محللين بقنوات سعودية واماراتية يقسمون بالله ان برهم صالح شيعي هههههه، يوم أمس كنت في صفحة بالتواصل الاجتماعي لهيئة حكومية عراقية تستلم رواتب من الدولة العراقية معنية في التحقيق في انساب القبائل العربية، وللاسف هذه الهيئة فاشلة حيث اعتمدت على اوراق اعتبروها تاريخية لكتب المرحوم عباس العزاوي حول العشائر العراقية، العزاوي رحمه الله ذكر تحالفات قبلية ولم يذكر النسب الحقيقي للتحالفات وانما اكتفى بذكر القبيلة المهيمنة فقط، ويفترض يتم اخضاع النسابين بالهيئة الى فحص DNAحتى نتأكد من النسابين هل هم عرب اصلاء ام دمج، طبعا انا عملت فحص DNA وكلفني 100دولار فقط وحصدت 78% مابين اصل عربي واصل ابراهيم ع وهذا فخر لي يكشف حقيقة عروبتي، دخل للصفحة شخص نتن مستعرب اثار مواضيع طائفية نحن بغني عنها ومنها قضية عائشة، والحقيقة ان السنة يكفرون الشيعة بحجة عائشة ويترضون على النتن العفن معاوية بن ابي سفيان قاتل عائشة ويصفوه في حال المؤمنين، وكل كاتب او مؤرخ سني يذكر ان معاوية هو قاتل عائشة يصبح رافضي، الدكتور محمد المسفر انضم

الى قائمة الروافض كل من :-

1- د.



محمد المسفر

2- الحاكم النيسابوري

3- ابن سعد

4- ابن كثير

5- غياث الدين الحسيني ..

الدكتور محمد المسفر ضموه للروافض بسبب كتابته هذا المال

من قتل عائشة وكيف ؟

بقلم د.



محمد صالح المسفرجامعة قطر

من يدري كيف ماتت عائشة ؟

ومن هو السبب في موتها؟

واين دفنت ..



و كيف دفنت ..و في اي وقت ؟

لا يتم الحديث في هذا الامر عادة ..



لانه ربما يكون بمثابة صدمة قوية للبعض وكارثة عظمى!!!!!

من كتب السنّة اليكم هذا مع مصادره :

في زيارة معاوية للمدينة لأخذ البيعة لابنه يزيد عارضه الكثير من الصحابة لفسق يزيد وجهله , وعندما قرر معاوية الأنتقام منهم بالخصوص من قتلة عثمان بن عفان فأمر بقتل عبدالرحمن بن ابي بكر واخته عائشه بنت ابي بكر.



وقد قتل الاثنين غيلة.



إذ قتل عبدالرحمن بالسم وقيل بدفنه حيا, وقد يكون معاوية قد استخدم الوسيلتين معا أي سما ودفنه حيا

المصدر: البداية والنهاية ,ابن كثير 8/123 المستدرك الحاكم

وكانت السيدة عائشة قد ثارت على معاوية لقتله أخيها عبد الرحمن وتخاصمت علنا مع مروان بن الحكم والي معاوية على المدينة فالحقها معاوية بأخويها عبد الرحمن و محمد في سنة 58 هجرية

المصدر: البداية و النهاية 8/96

وقال ابن كثير في البداية والنهاية بأن السيدة عائشة وعبد الرحمن بن ابي بكر ماتا في سنة واحدة وماتت السيدة عائشه وعمرها 67 سنة وقال صاحب المصالت : كان (معاوية) على المنبر يأخذ البيعه ليزيد (في المدينة) فقالت السيدة عائشه رضي الله عنها هل استدعى الشيوخ لبنيهم البيعة , أي هل أوصي ابو بكر وعمر لابنائهم

قال : لا

قالت فبمن تقتدي ؟؟

فخجل ( معاوية) وهيأ لها حفرة فوقعت فيها وماتت فقال عبدالله بن الزبير يعرض بمعاوية : “لقد ذهب الحمار بأم عمرو ( يقصد السيدة عائشة ) فلا رجعت ولا رجع الحمار ”

المصدر : الصراط المستقيم 3 باب 12

وللتغطية على اغتيالها اشاع الأمويون بانها أمرت ان تدفن ليلا فدفنوها ليلا مثلما دفنوا أباها !

المصدر : تهذيب الكمال 35/235

الطبقات الكبرى 8/77 وقتل معاوية السيدة عائشه بحفر بئر لها وغطى فتحة ذلك البئر عن الأنظار

المصدر : كتاب حبيب السير ,غياث الدين بن همام الدين الحسيني ص 425

والآن وبعد معرفة هذه الحقائق التي طالما حاولوا أن يخفوها

هل يستطيعون الان هل نقول : ان سيدنا معاوية ـــ قتل امنا عائشة ؟؟؟ والاثنان.

للاسف هذا واقع الامة المزري مع خالص التحية والتقدير

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل

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