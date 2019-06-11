2019/06/11 | 01:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wBk2UP5Ed38

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العامري محذراً من "تجار الحروب": هناك من يدفع مبالغ كبيرة لإعادة الطائفية إلى ديالى) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العامري محذراً من "تجار الحروب": هناك من يدفع مبالغ كبيرة لإعادة الطائفية إلى ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).