مصرع مدني بهجوم مسلح شمالي بغداد

2019/06/11 | 01:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في ساعة متأخرة من ليلة أمس الاثنين، بأن مدنيا قتل بهجوم مسلح شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ العهد نيوز، ان "مسلحين

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