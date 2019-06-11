اعتقال 14 مجرما في ايمن الموصل وايسرها

2019/06/11 | 01:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية في ساعة متأخرة من ليلة أمس الاثنين، عن اعتقال 14 مجرما في ايمن وايسر الموصل.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في

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