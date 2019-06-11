دعوات لتصفير الخلافات بين المركز و الإقليم

2019/06/11 | 01:28

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بغداد / الصباح

دعت الرئاسات الثلاث إلى الحفاظ على وحدة العراق وتعزيز نصره على الارهاب عبر توحيد القرار السياسي الوطني وضرورة أن يكون الدستور هو الفيصل في حل المسائل العالقة بين بغداد والإقليم، جاء ذلك خلال مراسم أداء نيجيرفان بارزاني اليمين القانونية رئيساً لإقليم كردستان العراق.

وقال رئيس الجمهورية برهم صالح في كلمة له: إن «من الاهمية الحفاظ على وحدة العراق وتعزيز نصره على الارهاب وضرورة أن يكون الدستور هو الفيصل في حل المسائل العالقة بين بغداد واربيل »، داعياً الجميع الى «حماية المكتسبات».

من جانبه، ذكر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في كلمة أثناء مراسم التنصيب ان «انتخاب رئيس وزراء اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني رئيسا للإقليم مثال حي لاحترام الدستور».

بدوره، أكد حميد الغزي، الأمين العام لمجلس الوزراء، ممثل رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي لمراسم أداء رئيس إقليم كردستان، اليمين القانونية، أن الحكومة الاتحادية «تدرك ضرورة الالتزامات المتبادلة وترسيخ العلاقة الدستورية بين المركز والإقليم».

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