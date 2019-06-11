قاصف 2k تستهدف قاعدة الملك خالد الجوية !

2019/06/11 | 01:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلاح الجو المسير ينفذ عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف 2K على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط.

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