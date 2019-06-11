الاتحاد الاماراتي يعلن مشاركة الجزيرة و الوصل في البطولة العربية

2019/06/11 | 01:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم رسميًا، مشاركة ناديي الجزيرة والوصل في كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وتنطلق اعتبارًا من أغسطس/آب المقبل، وتسحب قرعتها في 21 يوليو/تموز المقبل.وكانت النسخة الماضية التي حملت اسم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، “كأس زايد للأندية الأبطال”، قد شهدت نجاحًا باهرًا سواء...

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