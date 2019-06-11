تعزية لعائلة النصيرسلمان بوفاة والدة زوجته ,

2019/06/11 | 01:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعزية

رابطة الأنصار الشيوعيين العراقيين في هولندا تعزي لعائلة النصيرسلمان بوفاة والدة زوجته , لروحها السلام الابدي ولأهلها الصبر والسلوان

ل/فرع رابطة الأنصار الشيوعيين في هولندا

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