2019/06/11 | 01:36

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سيف نبيل يتالق باجمل حفلات عيد الفطر بإمضاء متعهد الحفلات احمد العموش

الاردن : 2019

أحيا النجم العراقي سيف نبيل حفلا فنيا ضخما في EXIT CLUB بالعاصمة الاردنية عمان ثالث ايام عيد الفطر المبارك وشارك بالحفل النجم الفلسطيني ايمن السبعاوي وسط حضور تجاوز عن الاف شخص من مختلف الجنسيات والجاليات العربية ممن يفضلون قضاء اجازاتهم الصيفية في الاردن ، علما بان تنظيم هذا الحفل لمتعهد الحفلات الاردني السيد احمد العموش ومالك مطعم افاري عبدون .

وافتتح برنامج الحفل الفنان الفلسطيني ايمن السبعاوي الذي قدم باقة منوعة من الاغنيات ليختتم الحفل النجم العراقي سيف نبيل الذي اشعل اجواء الحفل والتفاعل الكبير مع معظم الاغنيات التي اشتهر من خلالها مثل ” عشق موت ” واغنية ” دايخ بيك ” واغنية ” ليلة ورا ليلة ” وقدم خلال الحفل اغنية للفنان الفلسطيني محمد عساف ” مكانك خالي ” كما غنى للفنان العراقية رحمة ” وعد مني ” كما قدم اغنية للفنان حاتم العراقي ” وينك وينك ” .

واستهل النجم العراقي سيف نبيل بتقديم الشكر لمتعهد الحفلات الفنية السيد احمد العموش على حسن التنظيم ولقائه مع جمهوره الذي تميز بانه منوع ومن مختلف الجاليات العربية ولكافة افراد الاجهزة الامنية على تعاملهم الراقي مع هذا الجمهور الكبير وحرصهم الكبير على راحة المواطن الاردني والعربي .

الصور من تصوير محمد القماز

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