ماذا اقول وعن اي شيء اتحدث ؟!

2019/06/11 | 01:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الم نكن نحن اهل واقارب وعوائل وابناء ديانة لاولئك الرجال الايزيديين الذين تم قتلهم من قبل داعش في ايام الاولى عند دخول داعش مناطق الايزيدية في شنكال .الم نكن نحن اهل واقارب وعوائل وابناء ديانة تلك العوائل التي تم خطف نسائهم واطفالهم .الم نكن نحن اهل واقارب وعوائل وابناء ديانة تلك النسوة اللواتي […]

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