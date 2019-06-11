وزير الخارجية اليمني “خالد اليماني” يستقيل من منصبه

2019/06/11 | 01:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر صحفي في نيويورك باستقالة وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، من منصبه.وتقدم اليماني باستقالته من منصبه رسمياً إلى الرئيس اليمني عبد ربه هادي.وكان اليماني تولى منصبه وزيراً للخارجية في الحكومة اليمنية، بعد أن كان المندوب الدائم للأمم المتحدة لسنوات.وتأتي استقالة اليماني من وزارة الخارجية، بالتزامن مع انتداب أمين عام الأمم المتحدة...

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