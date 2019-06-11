الشرطة السويدية تطلق النار على شخص أبدى “سلوكا ينطوي على تهديد”

2019/06/11 | 01:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت جهات أمنية في السويد إن الشرطة أصابت بالرصاص، رجلاً في محطة القطارات المركزية في مدينة مالمو بجنوب البلاد بعدما أبدى “سلوكا ينطوي على تهديد”.وجرى إخلاء المحطة التي تقع في وسط مدينة مالمو بعد الحادث.ولم ترد حتى الآن تقارير عن سقوط مصابين آخرين باستثناء الشخص الذي أطلقت الشرطة عليه النار.وقالت الشرطة في...

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