قائد القوات الكندية السابق في العراق يحذر الحكومة العراقية

2019/06/11 | 01:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد القوات الكندية السابق في العراق الجنرال كولن كيفير، ان هزيمة تنظيم “داعش” لن تعني شيئا ما لم تقم الحكومة العراقية بتصحيح مسار تعاطيها مع الأوضاع لمنع عودة ظهوره.وقال كيفير بحسب ما أوردت الأسوشيتد برس، إن تنظيم “داعش” الإرهابي” لم ينته عقائديا، بل ما زال موجود، وعلى الحكومة العراقية القيام بما يلزم، وأهمها...

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