نانسي عجرم تعلن موعد حفلها الأول بالسعودية

2019/06/11 | 01:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نانسي عجرم تعلن موعد حفلها الأول بالسعوديةأكدت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، في تغريدة على تويتر مشاركتها بحفل غنائي هو الأول لها بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات "موسم جدة"، الذي يقام بين شهري يونيو الجاري ويوليو المقبل.

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