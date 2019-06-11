2019/06/11 | 01:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمل حبيب العبيد، القيادي في قوى الحرية والتغيير المعارضة في السودان، المسؤولية المباشرة عن الأحداث التي وقعت الاثنين الماضي (4 مايو) في محيط الاعتصام بالخرطوم، وسقوط عشرات القتلى، إلى المجلس العسكري الانتقالي.وقال العبيد:” نرفض التفاوض بسبب الجريمة التي وقعت أمام مقر القيادة في الخرطوم.” وأضاف “نطالب المجلس العسكري بتقديم المسؤولين عن تلك الجريمة والمتورطين …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قوى الحرية والتغيير تحمل المجلس العسكري السوداني المسؤولية الكاملة لاحداث الخرطوم وكالة الاستقلال.

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