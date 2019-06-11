أيهما أكثر ضررا؟

2019/06/11 | 01:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي علي

ما من أحد منا ينسى القنبلة الذرية التي سقطت على مدينة ناكازاكي والتي أودت بحياة أكثر من 80,000 مواطن كلهم أبرياء، والتي مازال

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