دورينا.. فشل تنظيمي مستمر

2019/06/11 | 01:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هشام كاطع الدلفي

في كل سنة تعود حليمة لعادتها القديمة في مسلسل الدوري العراقي وحكايته مع الصيف اللهاب في العراق وكانه مسلسل باب الحارة بـ 10

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